Nieuwe topprestatie van Romelu Lukaku, maar zijn coach haalt uit: “Hij was toch een ezel?”

Romelu Lukaku is “on fire” bij Inter Milaan. Maandagavond bezorgde hij de leider in de Serie A met twee goals een eerste zege in 23 jaar op het veld van Napoli (1-3). Dat brengt het doelpuntentotaal van Lukaku in de Serie A al op 14 goals in 18 matchen. Daarmee verbreekt hij het Inter-record van Christian Vieri (13) uit 2000. Indrukwekkend. Dat vindt ook zijn coach Antonio Conte, die na de match schamper reageerde op de complimenten die zijn aanvaller momenteel krijgt.

LEES OOK.Lukaku scoort twee keer tegen Napoli: pareltje na run vanop eigen helft en bom van 111km/u met blunder van doelman (met video’s)

Antonio Conte zorgt altijd voor vuurwerk voor de camera’s. Ook na een gewonnen topper op het veld van Napoli, zijn honderdste zege als coach in de Serie A. De 50-jarige trainer was zichtbaar geïrriteerd toen hij een beetje te vroeg in de studio van Sky Sport Italia arriveerde en zo het laatste stuk van de analyse van Fabio Capello nog kon meepikken. Die weet de sterke uitreputatie van Inter aan het feit dat de Nero azzurri buitenshuis makkelijker op de counter kunnen spelen, dan thuis. “Ik moet daar mee lachen”, zei Conte. “Ik ben het niet eens met Capello. Ik denk niet dat Inter vandaag laag speelde en op de counter speculeerde. We probeerden net om Napoli hoog vast te zetten. Ik hoor altijd maar spreken over onze tegenaanvallen, maar wij zijn gewoon een ploeg die weet wat het moet doen als we de bal hebben. Gelukkig hebben onze tegenstanders meer respect voor ons dan de media”, zei Conte met een minzame glimlach.

Lukaku en Conte Foto: REUTERS

Ook toen de alweer sterke prestatie van Lukaku aan bod kwam, ging Conte in de tegenaanval. “Lukaku was toch een ezel? Zulke dingen hoorde ik zelfs nog niet erg lang geleden zeggen over hem. Het is gemakkelijk om Lukaku nu complimenten te geven, maar als we een paar weken geleden teruggaan was het helemaal anders… Ik heb altijd gezegd dat Romelu een ruwe diamant was die gepolijst moest worden. Hetzelfde geldt voor Lautaro Martinez. Deze jongens zijn 26 en 22 jaar oud, ze zijn nog jong. Ik wou Romelu er al erg graag bij toen ik coach was van Chelsea. Zelfs toen ik nog Juventus onder mijn hoede had. Nu kan ik eindelijk die diamant polijsten.”

Lukaku: “Ik ben niet bezig met records”

Bij zijn eerste doelpunt was de samenwerking tussen Romelu Lukaku en Lautaro Martinez alweer opvallend. Terwijl hij aan zijn rush bezig was, wees de Rode Duivel waar de jonge Argentijn moest lopen zodat hij ruimte creëerde voor Lukaku.

BIG ROM | Lukaku maakt er 0-1 van, wat een actie! 💪🇧🇪



0⃣-1⃣ #NapoliInter 🇮🇹 pic.twitter.com/S6zmdWesMY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 6, 2020

“We doen veel dingen samen buiten het veld”, zei Lukaku achteraf. “Ik breng veel tijd met hem door en ik heb een goede relatie met zijn familie: dat helpt onze relatie op en buiten het veld. Ik ben blij, maar we moeten blijven werken. Ik, Lautaro en het hele team: we zijn jong maar onze tijd is gekomen. Deze zege is een signaal naar iedereen, we zijn er maar we moeten blijven groeien. En records? Daar ben ik niet mee bezig, ik wil alleen winnen.”

Lukaku vs Ronaldo

Twee spelers sieren de voorpagina’s van alle Italiaanse kranten dinsdag: Romelu Lukaku en Cristiano Ronaldo. De Portugees scoorde maandagavond een hattrick tegen Cagliari (bekijk video) en zit ondertussen aan 13 competitiegoals, eentje minder dan Lukaku. “De wijze koningen”, verwees La Gazetta dello Sport met een knipoog naar de feestdag van 6 januari over Ronaldo en Lukaku. “Lukaku schittert in Napoli en blijft op gelijke hoogte met een super CR7.” Corriere dello Sport maakt er “Winterse Leeuwen” van en reduceert de Italiaanse titelstrijd tot een gevecht tussen Lukaku en Ronaldo.