36 doden door ingestort gebouw in Cambodja: eigenaars aangeklaagd

De eigenaars van een gebouw in aanbouw in Cambodja dat vorige week instortte, worden beschuldigd van doodslag. Bij de instorting kwamen 36 mensen om, en 23 anderen werden levend vanonder het puin gehaald. De eigenaars zijn intussen wel vrij op borg, melden plaatselijke media dinsdag.

De reddingspogingen werden zondag beëindigd. Het gebouw van zeven verdiepingen in de zuidelijke Cambodjaanse provincie Kep, ongeveer 160 kilometer ten zuiden van Phnom Penh, stortte vrijdag in. Arbeiders werden gedood en anderen kwamen onder het puin terecht.

De eigenaars, een getrouwd koppel, werden maandag aangeklaagd, maar na een ondervraging vrijgelaten op borg. Ze staan onder toezicht van de rechtbank, aldus een woordvoerder van die rechtbank aan de Khmer Times.

Ze riskeren tot drie jaar cel. De bouw was gestart in maart, zonder vergunning. In augustus was er wel een vergunning gekomen, maar enkel voor een gebouw van zes verdiepingen, aldus een ambtenaar ruimtelijke ordening aan de lokale zender VOD. De man antwoordde niet op de vraag waarom de dienst de ontwikkelaars niet eerder verantwoordelijk had gehouden.

In juni nog kwamen minstens 28 mensen om het leven toen een gebouw in aanbouw instortte in de provincie Preah Sihanouk in Cambodja, wat leidde tot het aftreden van de gouverneur van de provincie.