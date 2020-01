Renaud Emond op weg naar Nantes

Renaud Emond staat voor een vertrek bij Standard. De 28-jarige spits is op weg naar het Franse FC Nantes. Standard zou zo’n drie miljoen euro vangen voor Emond. Door bonussen kan dat bedrag oplopen tot vier miljoen.

Emond had in Luik nog een contract tot medio 2022. Hoewel hij dit seizoen veelal geremd werd door blessures kwam hij tot zeven goals in veertien competitiewedstrijden. Het is de verwachting dat hij vandaag het trainingskamp van Standard in Marbella verlaat.

Het vertrek van Emond is verrassend te noemen. De aanvaller gaf eerder deze week in een interview aan dat hij zich goed voelt in Luik. “Maar als een mooie kans zich voordoet, zal ik die overwegen.” Nantes werd eerder aan STVV-spits Yohan Boli gelinkt.

Als Emond daarwerkelijk naar Nantes gaat, komt hij daar Anthony Limbombe tegen, die eerder dit seizoen door de Franse club aan Standard werd uitgeleend maar moest terugkeren.

