Wie werkt, heeft meer kans op nieuwe job

Meer dan de helft van werknemers die een nieuwe job krijgt aangeboden, zijn al aan het werk. Slechts 14% is werkzoekend.

Dat blijkt uit een onderzoek bij 750.000 werknemers in ons land. De studie is uitgevoerd door KU Leuven/HIVA. Het is voor het eerst dat loopbaanbewegingen zo gedetailleerd in kaart zijn gebracht.

Zo blijkt dat 56% van de aanwervingen gebeurt bij mensen die al een job hebben, het zijn dan vooral werkenden met één job in loondienst. Slechts 14% van alle aanwervingen in Vlaanderen gaat naar werkzoekenden. Een andere 14% was niet beroepsactief en van de overgebleven groep was de voorgaande positie niet bekend.

Sectoren

Opvallend is ook het verschil tussen de sectoren. Niet-werkenden vinden vooral een job in de horeca en de uitzendsector, dit zijn ook de sectoren met de meeste kortgeschoolden en personen met een migratieachtergrond.

In het openbaar bestuur zijn 70% tot 90% van de aanwervingen werkenden, net als in de industrie en de logistiek (al is het daar deels wel via de uitzendsector).

Duurtijd

Ook de duurtijd verschilt. Een aanwerving van een werkende leidt in de helft van de gevallen tot een tewerkstelling van minstens een jaar. Een werkzoekende blijft slechts in een kwart van de gevallen minstens een jaar.

