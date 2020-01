WoninGent krijgt 200.000 euro boete met uitstel voor verhuur ongeschikte sociale woningen

Gent - “Alle kinderen in het gebouw, ook de mijne, hebben problemen met hun luchtwegen en gebruiken cortisonepuffers door de schimmel.” Een ontredderde moeder heeft samen met andere inwoners gelijk gekregen in een rechtszaak tegen WoninGent. De huisvestingsmaatschappij heeft een boete van 200.000 euro met uitstel gekregen voor de verhuur van zeventien sociale woningen die ongeschikt of onbewoonbaar waren verklaard.

“WoninGent dient te beseffen dat zij belast is met een wettelijke taak en dat zij geen enkele reden heeft om een woning te verhuren waarvan men weet dat die woning niet geschikt is”, zei de rechter bij het voorlezen van het vonnis. “De situatie was schrijnend.” De socialehuisvestingsmaatschappij krijgt een boete van 200.000 euro, waarvan 120.000 euro met uitstel. “We leggen een boete met uitstel op omdat de beklaagde wil de nodige inspanningen verrichten. Voor meerdere panden is sindsdien een conformiteitsattest”, aldus de rechter.

WoninGent kwam vorig jaar in opspraak nadat een VRT-reportage schrijnende toestanden had vastgelegd in de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg. Daar bleken liefst zeven sociale woningen die ongeschikt waren verklaard, toch bewoond te zijn. Het parket van Oost-Vlaanderen startte een onderzoek naar mogelijke inbreuken op de wooncode. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt diende een klacht in, haar partij stelde zich burgerlijke partij. Ook tal van inwoners kwamen in actie.

Schimmel

De advocaten van de inwoners vroegen aan de rechtbank een schadevergoeding. “Ik ben echt geschandaliseerd door de houding van WoninGent”, zei de advocaat van bewoner Nadia Van Hecke. “Er was schimmel en het water liep door de plafond, maar WoninGent doet niets. Nee, het parkeerde mensen in koten voor 600 euro per maand. De kinderen in de panden zijn ziek, ze moeten allemaal puffen omdat ze problemen aan de luchtwegen hebben.”

“In de winter worden we altijd ziek en hebben we in alle kamers vocht en schimmel”, zei Nadia Van Hecke, die in een sociaal blok in de Jubileumlaan woont, zelf. “Ik heb al een halfjaar geen warm water meer. Dat is toch onmenselijk?”

Het Openbaar Ministerie (OM) vorderde een boete van 120.000 euro voor WoninGent. “In totaal werden zeventien processen-verbaal opgesteld. Voor elf panden is er geen misdrijf meer, voor acht is er een herstelvordering. Tot op vandaag is daar geen verandering in gekomen”, aldus het OM, dat ook de huurinkomsten wil zien verbeurdverklaard en toegekend aan de slachtoffers. Het gaat om 43.867 euro.