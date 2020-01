Voorwaardelijke straf voor toeriste (19) die in Cyprus over verkrachting gelogen zou hebben

Een Cypriotische rechtbank heeft dinsdag een negentienjarige Britse veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Ze moet ook een boete van 148 euro betalen. De jonge vrouw had een aangifte gedaan over een groepsverkrachting waarvan ze het slachtoffer geworden was, maar volgens de rechtbank werd ze dus niet verkracht. Haar advocaten maakten al bekend dat ze in beroep zullen gaan. Volgens haar verdediging zette de politie de vrouw onder druk om haar eerste uitspraken over een verkrachting in te trekken.