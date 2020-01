Nieuws over plannen voor werkweek van vier dagen in Finland blijkt fake news

Groot nieuws maandag uit Finland: premier Sanna Marin, met 34 jaar de jongste premier ter wereld, pleitte er volgens sommige bronnen voor om de werkweek in Finland in te korten tot vier dagen van zes uur. Maar dat nieuws blijkt niet te kloppen. De piste voor de vierdagenwerkweek werd ooit geopperd tijdens een debat waar Marin aan deelnam toen ze nog niet de functie van premier had.