Officieel: AA Gent neemt Sulayman Marreh over van KAS Eupen

Sulayman Marreh verlaat KAS Eupen voor AA Gent. De 23-jarige Gambiaan ondertekende een overeenkomst tot 2023 in de Ghelamco Arena. Dat hebben de Buffalo’s dinsdag bekendgemaakt.

De verdedigende middenvelder, die 13 caps heeft bij de Gambiaanse nationale ploeg, speelde dit seizoen elf wedstrijden voor de Oostkantonners. Marreh kwam in de zomer van 2018 op huurbasis terecht bij Eupen, dat hem uiteindelijk definitief overnam van Watford.

“Sulayman is iemand die we al zeer lang volgen”, zegt Peter Verbeke, sportief manager bij AA Gent. “Onder Claude Makélélé speelde hij vorig seizoen op een heel hoog niveau en we gaan ervan uit dat hij dat potentieel bij AA Gent ten volle zal kunnen ontwikkelen. Sulayman is een jonge verdedigende middenvelder, sterk in de balrecuperatie maar daarenboven ook beschikkend over een groot voetballend vermogen. En nog belangrijker: een jongen met een prima mentaliteit. Samen met Elisha zal hij het verdedigende blok van ons middenveld uitmaken.”