Jambon moet het toch gaan uitleggen: minister-president wordt dinsdagnamiddag verwacht in commissie na uitspraken over asielzoekers en kindergeld

Fake news noemde de oppositie het, maar Jan Jambon zag er geen graten in. Zijn uitspraken over vluchtelingen die zo veel kindergeld krijgen dat ze er een huis mee konden kopen, krijgt nu toch een politiek staartje. De minister-president wordt er vandaag over geïnterpelleerd.

Het was de zakenkrant De Tijd die uitbracht hoe Jan Jambon (N-VA) tijdens twee lezingen zijn ergernis uitsprak voor het systeem waarbij vluchtelingen na hun erkenning het kindergeld gestort krijgen van de hele periode waarin hun aanvraag liep. “Ik heb het verhaal gehoord van een familie die meteen een huis kon kopen van dat kindergeld. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?” Het bewuste artikel werd al net voor het einde van het jaar gepubliceerd, maar krijgt vandaag toch nog een politiek staartje.

Oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen en SP.A wilden de minister-president interpelleren in de plenaire vergadering van woensdag, maar dat was niet naar de zin van de meerderheid. Op het uitgebreide bureau maandagmiddag hield de meerderheid het been stijf. Geen actuadebat woensdag met álle parlementsleden, wel interpellaties die wat weggestopt worden in de commissie Welzijn, vandaag om 13.30 uur. Al is dat laatste relatief: zowat iedere partij stuurt zijn fractieleider naar de commissie Welzijn voor het debat.

“Problematisch”

Bij Groen en SP.A noemen ze de uitspraak van Jambon “problematisch”. “Met bewust fake news de samenleving verdelen”, noemt Björn Rzoska (Groen) het. Ook Hannelore Goeman (SP.A) zit op dezelfde lijn. Ze willen van de minister-president weten op welke informatie hij zich baseert voor die uitspraken en of hij de ernst ervan inziet. Dat N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele het opnam voor Jambon door te beweren dat uitspraken voor de eigen achterban “niet honderd procent wetenschappelijk correct” hoeven te zijn, zette alleen maar meer kwaad bloed.

Afwachten wordt het hoe Open VLD zich in het debat vandaag zal gedragen. Voorzitster Gwendolyn Rutten haalde hard uit na de uitspraken van Jambon en noemde het “een flauw doorslagje van een extreemrechts broodjeaapverhaal”. Intussen lijkt de partij de regeringsrangen gesloten te hebben: ook Open VLD verzette zich gisteren tegen een bespreking in de plenaire. Fractieleider Willem-Frederik Schiltz schuift vandaag zelf ook aan in de commissie Welzijn. Gisteren wou hij nog niet vooruitlopen op het debat.

Minister-president Jan Jambon weigerde ook afgelopen weekend in De Zondag om zich te excuseren voor zijn uitspraken en wil vooral vooruitkijken. Vandaag moet hij toch nog één keer achteromzien.