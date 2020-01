Spanningen lopen op door conflict tussen Iran en VS: Belgische militairen in Irak mogen kamp niet verlaten

De Belgische militairen in Irak mogen momenteel hun basiskamp niet verlaten. Dat werd beslist na een spoedzitting van de Navo, zo bevestigt minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) dinsdag aan RTL.

Er verblijven momenteel “een handvol” Belgische militairen in Irak. Wat hun opdracht daar is, weigert Defensie te zeggen “uit veiligheidsoverwegingen”. Wel bekend is dat de soldaten hun basiskamp momenteel niet mogen verlaten. Eveneens een veiligheidsmaatregel, omdat de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani (door een Amerikaanse luchtaanval) voor een heel gespannen situatie in de regio zorgt.

Minister Goffin. Foto: BELGA

Goffin benadrukt dat er geen sprake is van een terugtrekking van de troepen. “Irak zou ook een grote vergissing begaan als ze aan de anti-ISIS-coalitie (waarvan België deel uitmaakt, nvdr.) zouden vragen om het land te verlaten. Onze aanwezigheid is noodzakelijk om een heropflakkering van het terroristische geweld te vermijden.” Goffin reageert daarmee op een resolutie die is aangenomen in het Iraakse parlement. In die resolutie vraagt het parlement de verwijdering van buitenlandse troepen uit Irak.

Minister Goffin wijst er wel op dat de resolutie “geen verplichting” is voor de Iraakse regering. “Het is aan de regering om een beslissing te nemen”, aldus Goffin.

Duitsland plaatst deel van soldaten over naar Jordanië en Koeweit

Ondertussen meldt het Duitse leger dat een deel van de troepen in Irak naar Jordanië en Koeweit worden overgeplaatst. De Duitse soldaten waren in Irak bezig met opleidingen aan het Iraakse leger. Het Duitse contingent, aanwezig in Bagdad en Taji, ten noorden van de hoofdstad, telt een dertigtal troepen. Dat contingent zal “voorlopig ingeperkt” worden. De Duitse beslissing komt er na de Amerikaanse aanval op de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani, vorige week in Bagdad.

De troepenbeweging zal “binnenkort” beginnen, aldus een woordvoerder van het Duitse leger. Meer details over wanneer dat precies zal gebeuren of om hoeveel soldaten het gaat, gaf de woordvoerder niet.

Het Duitse leger heeft ook militairen in Iraaks Koerdistan. Ook daar voeren ze opleidingstaken uit voor de plaatselijke veiligheidsdiensten. Samen met de troepen in Bagdad en Taji gaat het om zowat 120 soldaten in heel Irak. Die maken deel uit van de internationale coalitie tegen IS, geleid door de Verenigde Staten.

De aankondiging van de gedeeltelijke terugtrekking gebeurde in een brief van de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken aan het Duitse parlement. Maandagavond had de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, in een radiointerview al gezegd dat de terugtrekking van de westerse troepen “een reflectie is die we allemaal moeten hebben”, vanwege de context. DPA vernam dat het hoofdkwartier van de operatie Inherent Resolve verplaatst wordt naar Koeweit.