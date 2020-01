Lichaam in septische put in Berchem blijkt van vermiste Wit-Rus

Berchem - Het lichaam dat midden december in Berchem werd gevonden in een afgesloten septische put, is geïdentificeerd. Het gaat om de 40-jarige Wit-Rus Siarhei Tsimasiuk die sinds begin juli 2019 vermist was. Dat meldt het Antwerpse parket.

Tijdens afbraakwerken van een septische put aan de Boomgaardstraat haalde een arbeider op 12 december een lichaam boven dat zich al in verre staat van ontbinding bevond. De politie werd rond 15.30 uur verwittigd en ging meteen ter plaatse.

“Het Antwerpse parket vorderde diezelfde avond een onderzoeksrechter voor moord. Tijdens het verdere onderzoek is duidelijk geworden dat het gaat om een 40-jarige Wit-Rus die vermist is sinds 3 juli 2019”, aldus het parket in een persbericht. De man werd geïdentificeerd aan de hand van DNA-onderzoek.

Siarhei Tsimasiuk werd voor het laatst gezien in de Generaal Lemanstraat in Antwerpen, zo’n anderhalve kilometer van de Boomgaardstraat. Over de doodsoorzaak en over de omstandigheden van het overlijden bestaat nog geen uitsluitsel. “Het moordonderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter en uitgevoerd door de FGP Antwerpen wordt verdergezet”, klinkt het.