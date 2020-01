Bij een woningbrand in Luik is dinsdagochtend rond 7 uur een persoon omgekomen, zo werd vernomen bij de brandweer. Het slachtoffer is vermoedelijk een vrouw.

De brand in de woning met twee verdiepingen in de Rue Edouard Marcotty zou ontstaan zijn in de slaapkamer. De brandweerlieden troffen het lichaam aan in de badkamer.

De oorzaak van de brand is momenteel nog niet bekend.