Opgelet: fraudeurs doen zich voor als Card Stop

Er circuleren momenteel sms’jes, met als afzender Card Stop, waarin wordt gevraagd om dringend de bankkaart te (de)blokkeren. Het gaat om oplichting, zo waarschuwen bankenfederatie Febelfin en betaalnetwerkbeheerder Worldline.

Het gaat om valse berichten die helemaal niet door Card Stop worden verzonden maar door fraudeurs. Een link in de sms leidt naar een valse website waar mensen hun bancaire gegevens moeten doorgeven. “Het resultaat? Een groot risico op fraude en dus vaak een geplunderde rekening”, luidt de waarschuwing.

De techniek die de fraudeurs gebruiken is een variant van phishing. Daarbij hengelen fraudeurs naar de bankgegevens van hun slachtoffers. Hun modus operandi: een bericht met een link naar een - nagenoeg perfect - nagemaakte website. Vaak sturen ze een e-mail, maar meer en meer ook sociale mediaberichten of zoals in dit geval sms’jes. Er bestaat zelfs een specifieke naam voor phishing via sms’jes: smishing.

Hoe bescherm ik mezelf tegen smishing?

Geef nooit je pincode of andere bankcodes door via telefoon, mail, sms of sociale media. Een bank zal je dat nooit vragen. Ook Worldline, de beheerder van Card Stop, zal dat nooit doen. Negeer berichten die je via een link naar een (valse) betaalsite of een (nagemaakte) app of site van je bank brengen. Voer alleen overschrijvingen uit in de vertrouwde app van de bank op je smartphone of via de beveiligde website van je bank.

Toch in de val getrapt? Onderneem dan volgende stappen: