Coach van Moeskroen heeft gezondheidsproblemen en mist winterstage

Grote afwezige op de winterstage van Moeskroen in het Spaanse Chiclana de la Frontera is coach Bernd Hollerbach. De 50-jarige Duitser sukkelt met zijn gezondheid en is noodgedwongen in België gebleven.

Coach Hollerbach zat op 26 december al niet meer op de bank toen Moeskroen in zijn laatste match voor de winterstop met 1-2 van KV Mechelen verloor. En de gezondheidsproblemen van de Duitse trainer lijken ernstig want ook twee weken later is Hollerbach er niet bij terwijl zijn team in Spanje zijn winterstage afwerkt. Zijn 26-jarige assistent Dennis Schmitt traint deze week de troepen in Andalusië. “Maar ik bel voor en na elke training met Hollerbach”, zegt Schmitt in de Waalse kranten. “We nemen alle beslissingen samen. Bernd is en blijft de baas. Dit is een nieuwe ervaring voor mij, maar uiteindelijk is ook niet zo verschillend als toen hij er wel was.”