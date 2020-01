Ryanair moet Belgische passagiers financieel compenseren na staking (al zit er mogelijk nog addertje onder het gras)

Ryanair moet de getroffen Belgische reizigers een schadevergoeding betalen na de stakingen van 2018. Dat heeft een rechter dinsdag beslist nadat het Nederlandse claimbureau een juridische procedure had aangespannen. Per passagier moet Ryanair 250 of 400 euro betalen (afhankelijk van de vluchtafstand), al kan er mogelijk nog een addertje onder het gras zijn.

Volgens Ryanair hadden de passagiers geen recht op een compensatie omdat er bij de stakingen sprake was van overmacht. De rechter ging daar niet in mee. “Ryanair had wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op de situatie”, klonk het.

Het is de eerste keer dat een Belgische rechter een inhoudelijk oordeel heeft gegeven over deze staking. Van alle benadeelde passagiers is maar een deel naar Aviclaim gestapt. Een deel ging in zee met andere claimorganisaties, of hebben het opgegeven. In totaal heeft Aviclaim in België voor 119.000 euro geclaimd bij Ryanair en toegewezen gekregen.

Volgens Remco Kuilman, oprichter van Aviclaim, zal deze uitspraak voor veel passagiers te laat komen. “In België wordt er een verjaringstermijn van één jaar gehanteerd. Is de luchtvaartmaatschappij dan nog niet op de juiste wijze in gebreke gesteld, kan er geen compensatie meer worden verkregen.”