Brusselse werkloosheid in 2019: recordcijfers, behalve voor langdurige werklozen

Brussel - De werkloosheidsgraad in Brussel behaalde in 2019 opnieuw recordcijfers, en dan vooral in positieve zin. De algemene werkloosheidsgraad daalt al vijf jaar op rij, het aantal laaggeschoolde werkzoekenden daalt al vijf jaar op rij en de jeugdwerkloosheidsgraad daalt zelfs al negen jaar op rij. Het enige minpunt: het aantal langdurige werklozen die al meer dan vijf jaar geen job vonden, stijgt voor het vierde jaar op rij.

De daling van de algemene werkloosheid in Brussel zet zich sinds 2014 ook sterk voort en daalde in de afgelopen vijf jaar met 20,2 procent. In 2019 waren er in Brussel gemiddeld 88.047 werkzoekenden. Dat is het laagste aantal sinds 2003. De werkloosheidsgraad lag in 2019 gemiddeld op 15,7 procent en daarbij is de groep vrouwen met 16,2 procent iets groter dan de groep mannen met 15,2 procent.

Gekeken naar de werkloosheidsduur zet de daling zich op alle vlakken voort, behalve in de categorie van de langdurige werklozen. Het aantal personen die al vijf jaar zonder werk zitten steeg sinds 2016 van 23.575 naar 24.364 in 2019.

“Onze wens voor 2020 is om nog meer oplossingen te kunnen bieden aan de werkzoekende Brusselaars. Ik denk dan in het bijzonder aan de langdurig werkzoekenden en de werkzoekenden van buitenlandse origine, voor wie de zoektocht naar werk gepaard gaat met heel wat obstakels”, benadrukt Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris.