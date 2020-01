Romelu Lukaku steekt Cristiano Ronaldo naar de kroon: hoeveel hebben beide spitsen met elkaar gemeen? Over hard werken, passie en hun zonen

Cristiano Ronaldo (34) scoorde een hattrick voor Juventus tegen Cagliari. “Kan ik ook”, moet Romelu Lukaku (26) gedacht hebben: hij antwoordde prompt met een doppietta voor Inter in de topper tegen Napoli. De spitsen staan nu nek-aan-nek aan de leiding in de Serie A en ook in de topschuttersstand gaat het hard tussen de twee. De Italiaanse competitie smult van de twee absolute blikvangers. Hoeveel heeft onze landgenoot gemeen met de Portugese superster?