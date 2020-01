Eerste regering van conservatieven en groenen in Oostenrijk

Een onuitgegeven coalitie van conservatieven en groenen heeft dinsdag de eed afgelegd in Oostenrijk. Het is ook de eerste keer dat de groene partij in de regering in Oostenrijk zetelt. De 33-jarige Sebastian Kurz, tot mei vorig jaar al bondskanselier, leidt opnieuw de regering, en Werner Kogler wordt vicekanselier voor de groenen. Voor het eerst telt de Oostenrijkse regering ook meer vrouwen dan mannen. De 15 ministers, van wie acht vrouwen, legden de eed af bij president Alexander Van der Bellen.

Het land krijgt met Klaudia Tanner voor het eerst ook een vrouwelijke minister van Defensie, en Susanne Raab krijgt de nieuwe portefeuille voor de integratie van migranten. De 35-jarige dochter van Bosnische vluchtelingen, Alma Zadic, wordt minister van Justitie.

Vorige week sloten Kurz’s ÖVP en de Groenen een coalitieakkoord dat de klemtoon legt op de strijd tegen de opwarming van de aarde en op belastingverlagingen. Tegelijk blijft het harde migratiestandpunt van de ÖVP gehandhaafd.

Kurz leidde het land van december 2017 tot mei vorig jaar al met een coalitie met extreemrechts. Die regering kwam ten val nadat FPÖ-leider Heinz-Christian Strache in opspraak kwam in Ibizagate: hij werd gefilmd terwijl hij een vrouw die zich voordeed als een rijke Russische allerlei beloftes deed in ruil voor investeringen.

