Peter Wouters (N-VA) voorgesteld als nieuwe schepen in Antwerpen, niet duidelijk of Ludo Van Campenhout nog rol krijgt

Antwerpen - N-VA Antwerpen heeft dinsdag gemeenteraadslid Peter Wouters voorgesteld als de opvolger van Ludo Van Campenhout als schepen van Sport, Diamant en Markten & Foren. De partij maakte maandagavond bekend dat Van Campenhout nog vroeger dan gepland ontslag neemt vanwege zijn aanslepende alcoholverslaving. Van Campenhout stapt ook uit de gemeenteraad, de vrijgekomen plaats gaat in principe naar Wim Jochems.

LEES OOK.Ludo Van Campenhout (N-VA) kampt opnieuw met alcoholverslaving en stopt onmiddellijk als schepen van Antwerpen

De 52-jarige Peter Wouters zetelt nog maar sinds deze legislatuur in de Antwerpse gemeenteraad. Tussen 2014 en 2019 was hij ook Vlaams volksvertegenwoordiger, maar hij raakte bij de voorbije verkiezingen niet herverkozen. Van 2013 tot 2018 was hij actief als districtsraadslid in Deurne, van 2013 tot 2015 zelfs als districtsburgemeester.

Wouters zette in Deurne halverwege de legislatuur een stap opzij toen het district in een politieke impasse verkeerde en er een nieuwe coalitie met Groen op de been moest worden gebracht. “Ik kan me voorstellen dat die persoonlijke politieke opoffering voor sommigen in het N-VA-bestuur een factor was om de kandidatuur van Peter als schepen nu te steunen”, zei Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau.

Wouters zegt al vertrouwd te zijn met de meeste van zijn bevoegdheden. “Sport is een passie voor mij, ook in het Vlaams Parlement volgde ik die dossiers al op”, aldus Wouters, als Deurnenaar ook een fan van voetbalclub Antwerp. “Markten en foren zijn me ook niet onbekend, ik ben een volksjongen. Van diamant ken ik nog maar weinig, daar zal ik me nog moeten inwerken.”

Afhankelijk van de administratieve afhandeling zal Wouters in januari of februari de eed afleggen als schepen. Of Ludo Van Campenhout nog een rol krijgt binnen N-VA is volgens de partij nog niet duidelijk. “We zullen Ludo nooit laten vallen, maar zijn gezondheid, zijn herstel is nu het allerbelangrijkste”, aldus Duchateau.