VUB opent online rouwregister voor Frederik Vanclooster

Brussel / Vilvoorde - De Vrije Universiteit Brussel heeft een online rouwregister geopend naar aanleiding van het overlijden van de 21-jarige Frederik Vanclooster. Er werd ook een persoonlijke webpagina aangemaakt om het leven van Frederik te eren. De jongeman uit Vilvoorde was masterstudent computerwetenschappen aan de VUB.

De medestudenten en vrienden van Frederik die een herinnering willen delen of iedereen die een boodschap van troost of medeleven wil achterlaten na het tragisch overlijden van de jongeman kan dat via het online rouwregister van de VUB. Doordat de studenten in de examenperiode zitten en er niet veel mensen aanwezig zijn op de campus werd er voor een online rouwregister gekozen. De VUB houdt de herinnering aan Frederik Vanclooster ook in ere met een persoonlijke herdenkingspagina om zo de familie en naasten van Frederik een hart onder de riem te steken.

Eerder maakte de VUB al bekend dat de dienst studiebegeleiding en enkele studentenpsychologen klaarstaan voor de medestudenten om hen te ondersteunen. Contact opnemen met de studentenpsychologen kan via 02 629 23 06 en op het mailadres begeleiding@vub.be.