Belgische kunst van ruimtestation ISS op weg naar huis

Een aan een wetenschappelijk experiment gekoppeld Belgisch kunstwerk is dinsdag vanuit het Internationaal Ruimtestation ISS op terugreis naar de aarde. Het gaat naar eigen zeggen om een project van SEADS, een collectief van wetenschappers en kunstenaars, rond een proef naar de invloed van straling in de ruimte op raderdiertjes.

Op 5 december werd van op Cape Canaveral in Florida een onbemand Dragon ruimteschip naar het ISS gelanceerd. Dit voerde onder meer een experiment van het Studiecentrum voor Kernenergie en de Universiteit van Namen mee. De vorsers wilden de enorme hoge stralingsweerstand van raderdiertjes onderzoeken zodat deze kennis in de toekomst kan helpen om de stralingsweerstand van ruimtevaarders te vergroten. De straling in de ruimte is immers 150 keer sterker dan op aarde, waardoor onder andere lichaamscellen tot 20 keer sneller verouderen. Daarnaast kan deze studie bijdragen aan onderzoek naar bestralingen bij kankerpatiënten.

Maar aan het experiment hing ook het het kunstproject Engines of Eternity van het SEADS-collectief aan vast. Het gaat om een project dat werd ontwikkeld op uitnodiging van wetenschappers van de Universiteit van Namen, in samenwerking met het Europese Ruimtevaartbureau ESA. SEADS voegde een serie handgemaakte grafische codes toe aan het experiment met de raderdiertjes.

De proef eindigde op 17 december.

Het experiment annex kunstwerk steekt opnieuw in de Dragon die dinsdag om 11.05 Belgische tijd afscheid heeft genomen van het ISS. De capsule moet omstreeks 16.41 uur in de Stille Oceaan ploffen.

Na deze ruimtereis volgen in 2020 nog twee bijkomende lanceringen met telkens opnieuw experimenten met raderdiertjes en gecodeerde artistieke bijdragen van SEADS. Na afloop worden alle codes herschikt overeenkomstig de reacties van de raderdiertjes op de ruimte en worden de resultaten gevisualiseerd via ge3Dprinte sculpturen.

Het doel van het Engines of Eternity-kunstproject is naar eigen zeggen “om een bredere discussie op gang te brengen over de drang naar menselijke en culturele onsterfelijkheid, en de betekenis van de ruimtevaart hierbij. Raderdiertjes hebben namelijk de unieke eigenschappen dat ze zich eindeloos kloneren en vlot DNA-schade herstellen. Ze vormen als het ware een soort ‘onsterfelijk organisme’“, zegt SEADS.

‘Fallen astronaut’

Het is niet de eerste keer dat Belgische kunst de ruimte in ging. Het beroemdste voorbeeld is het door Paul Van Hoeydonck vervaardigde beeldje “Fallen Astronaut” dat de bemanning van Apollo-15 in 1971 op de maan heeft achtergelaten. Het was meteen ook het eerste kunstwerk op onze natuurlijke satelliet.