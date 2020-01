Meer dan helft Belgische werknemers wil klimaatvriendelijker werken

De goede voornemens voor 2020 kleuren opvallend groen bij werknemers en werkgevers. De meerderheid neemt zich voor op het werk bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Bijvoorbeeld door zuiniger om te springen met elektriciteit, water en papier. Een meer impactvolle maatregel - de overstap naar groene alternatieven voor de auto - zien de bevraagde werknemers en werkgevers minder zitten.

HR-dienstverlener Tempo-Team gaf een onafhankelijk onderzoeksbureau de opdracht een representatieve steekproef te doen bij 1.050 Belgische werknemers en werkgever.

Uit die bevraging blijkt dat driekwart van de werkende Belgen met zijn job wil bijdragen aan een meer leefbare wereld. Meer dan een op de twee werknemers wil op korte termijn op het werk acties ondernemen om zijn of haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Opvallend: Franstaligen zeggen vaker hun gedrag te willen aanpassen dan hun Nederlandstalige collega’s, 63% vs. 47%.

Nog een opvallende conclusie is dat investeren in ecovriendelijke maatregelen niet alleen goed voor het klimaat is, maar ook voor de aantrekkelijkheid van de werkgever. Wie werk zoekt, houdt vandaag drie keer meer dan vroeger rekening met de duurzaamheidspolitiek van mogelijke werkgevers.

Alles met mate, behalve de auto

Bij de goede voornemens om ecovriendelijker te werken scoren de lichten doven wanneer men een kantoorruimte verlaat en afval beter sorteren (70%) het hoogst qua goede voornemens.

Minder papier verspillen (68%), minder water verbruiken door de kraan niet te laten lopen bij het handen wassen (63%), ramen sluiten wanneer de verwarming werkt (62%) en vaker drinkbussen of brooddozen gebruiken in plaats van wegwerpverpakkingen (60%) vervolledigen de kopgroep onder de goede voornemens.

Lichten doven bij verlaten ruimte en beter sorteren: 70% Minder papier gebruiken: 68% Minder water gebruiken bij het handen wassen: 63% Ramen sluiten wanneer de verwarming werkt: 62% Drinkbussen en brooddozen i.p.v. wegwerpverpakking: 60%

Initiatieven om mobiliteitsgewoontes aan te passen kunnen duidelijk op minder enthousiasme rekenen. Slechts een kwart van de werknemers is bereid om te carpoolen of autodelen met collega’s. 18% wil zijn bedrijfswagen inruilen voor het openbaar vervoer of de fiets.

Daarentegen vinden acht op de tien werknemers dat de overheid bedrijven moet verplichten om zoveel mogelijk milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen aan te bieden. Ze zijn onder meer voorstander van een verplichte fietsvergoeding. Zes op de tien zijn voor het verplicht invoeren van cash-for-cars en het mobiliteitsbudget in bedrijven.

Lees meer...

>

>

>