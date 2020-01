Donald Trump rolt met de spierballen: Amerikaanse president stuurt 52 straaljagers de lucht in

Machtsvertoon. Dat was de reden waarom het Amerikaanse leger maandag kort na elkaar 52 straaljagers liet opstijgen vanop een militaire basis in Utah. Niet toevallig is 52 ook het aantal sites in Iran dat de Verenigde Staten hebben geïdentificeerd als mogelijk doelwit in het geval dat Iran haar belofte van wraak voor de dood van generaal Qassem Soleimani zou nakomen.

Een hele boel straaljagers die zich in nauwe formatie bevinden. Dat noemt men in het militaire jargon een “elephant walk”. Maandag vond er zo’n “olifantenwandeling” plaats boven de militaire basis in Utah: maar liefst 52 straaljagers, van het type F-35A, stegen kort na elkaar op. Als oefening, zo klonk het officieel.

Maar het aantal straaljagers wijst meer in de richting van machtsvertoon van Donald Trump in het conflict tussen Iran en de VS. Enkele dagen geleden liet de Amerikaanse president nog weten dat de VS exact 52 Iraanse doelwitten hebben geselecteerd. En dat hij niet zal aarzelen om “heel snel en heel hard” toe te slaan.

52 gijzelaars

Het aantal van 52 doelwitten is ook symbolisch. Ze staan voor de 52 gijzelaars die jaren geleden door Iran genomen werden. Daarmee verwijst de president naar de 52 Amerikanen die in 1979 gevangenen genomen werden bij de aanval op de Amerikaanse ambassade in Teheran. Ze zouden 444 dagen gegijzeld blijven.

Welke doelwitten de VS in het vizier heeft, is niet bekend. Trump verklaarde eerder dat het gaat om sites “op een heel hoog niveau, die belangrijk zijn voor Iran en de Iraanse cultuur”. Maar geeft geen verdere details.

De spanningen in het conflict tussen Iran en de VS zijn fors geëscaleerd sinds een Amerikaanse luchtaanval van vorige week vrijdag de Iraanse generaal Qassem Soleimani doodde. Soleimani was na ayatollah Khamenei de machtigste man van Iran.

