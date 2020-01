Sprekende klok nog 480 keer per dag gebeld

De sprekende klok, een telefoonlijn die de exacte tijd voorleest, is nog goed voor gemiddeld 14.500 oproepen per maand. Dat zegt telecomoperator Proximus.

De sprekende klok is al jaren niet meer via een verkort nummer (vroeger 1200) te bereiken, maar via het moeilijker te onthouden nummer 078/051200. Het is ook niet gratis. Proximus rekent het tarief voor een normaal lokaal gesprek aan.

Vorig jaar werd bijna 175.000 keer naar de sprekende klok gebeld, of gemiddeld 480 keer per dag. Het aantal oproepen neemt al een tijdje af. Vijf jaar geleden waren er gemiddeld nog een duizendtal oproepen per dag, en in 2004 zelfs 6.000.

Volgens Proximus rekenen nog heel wat mensen op de sprekende klok om het exacte atoomuur te weten te komen, bijvoorbeeld om hun klok juist te zetten. Bij de omschakeling van zomer- op wintertijd en omgekeerd, gaat het aantal oproepen steevast de hoogte in. De zondag na de omschakeling in oktober waren er meer dan 5.000 oproepen.