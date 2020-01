Olivier Deschacht over breuk met Annelien Coorevits: “Ik vergat het belangrijkste: mijn familie”

Voetballer Olivier Deschacht (Zulte Waregem) heeft in Humo voor het eerst gepraat over de breuk met zijn vrouw Annelien Coorevits. Het koppel ging afgelopen zomer na een relatie van 13 jaar en een huwelijk van twee jaar uit elkaar.

“We zijn niet gescheiden. Laat ons zeggen dat Annelien en ik uit elkaar zijn”, verduidelijk Deschacht in Humo. “Toen ik bij Anderlecht totaal onverwacht aan de deur ben gezet, heb ik daar slecht op gereageerd. Zo diep zat ik. In die zin kun je zeggen dat mijn vertrek een beetje het begin van het einde is geweest. Omdat ik het belangrijkste vergat: mijn familie. Ik heb de hoogste prijs betaald: Annelien is mijn leven. Ik kan mij niet voorstellen dat ik ooit met iemand anders zal zijn.”

Deschacht geeft zichzelf de schuld voor de breuk. “Ik ben niet perfect. Zoals in elke relatie ben je in het beging verliefd en zot van elkaar. De fouten van de ander neem je erbij. In de hoop dat je beter wordt. Zelf hoop je dat ze door jouw fouten heen kijkt, maar dat blijft niet duren. Zeker niet als ze er zoveel energie insteekt en na dertien jaar moet vaststellen dat ik toch dezelfde fouten blijf maken.”

