China houdt adem in voor mysterieus virus, maar wat is er aan de hand? En waarom slaat niemand alarm zoals eerder?

Vierenveertig Chinezen liggen met een zware longontsteking in het ziekenhuis na een bezoek aan een plaatselijke markt. Met zo’n scenario begon in 2002 ook de SARS-epidemie. Toch blijft de informatie die het Aziatische land uitstuurt bijzonder beperkt. Enkel in lokale media verschijnt hier en daar wat informatie. Maar wat is er aan de hand? Wat is er al geweten over de mysterieuze ziekte? En moet China alarm slaan?