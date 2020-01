’s Werelds grootste serieverkrachter: de man die bijna 200 mannen met hetzelfde smoesje naar flat lokte om hen gruwelijk te verkrachten

“Geen probleem, kom maar mee naar mijn flat, dan kan je daar bellen.” Met die standaardzin lokte Reynhard Sinaga (36) bijna 200 mannen mee naar zijn flat. Daar verdoofde en verkrachtte hij hen. Begin deze week is Sinaga tot levenslange opsluiting veroordeeld. “Dit is de ergste verkrachter ter wereld, deze man mag nooit nog vrijkomen”, zei de rechter in Manchester. Serieverkrachter Sinaga, die lachte eens.