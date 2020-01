Kristina viel van 10 meter hoog uit de nok van theater Carré, nu reageert ze voor het eerst: “Ik voel mijn benen niet”

Voor het eerst sinds haar val van tien meter hoog uit de nok van theater Carré laat de Oesbeekse circusartieste Kristina Vorobeva van zich horen. “Ik heb een dubbele operatie gehad aan mijn nekwervels en er is een titanium plaat geplaatst”, laat ze op Facebook weten.

Kristina Vorobeva en haar partner Rustem Osmanov Foto: Facebook

LEES OOK. Afgebroken tand oorzaak van val van tien meter van acrobaten tijdens uitverkochte voorstelling

Het beloofde een waar spektakel te worden, afgelopen vrijdag in Carré in Amsterdam. Het Wereldkerstcircus had enkele opvallende namen weten te strikken. Kristina Vorobeva en haar partner Rustem Osmanov staan bekend als de Sky Angels, die op grote hoogte acrobatische toeren uithalen, zonder vangnet.

Maar tijdens de voorstelling liep het fout. Vorobeva zat op een hoogte van tien meter op een schommel. Die schommel hing vast aan een bitje, die Osmanov in zijn mond had. Maar toen brak een tand af en viel de schommel met Kristina naar beneden.

“Voel mijn benen niet”

In een reactie op Facebook laat de artieste nu voor het eerst van zich horen. Onder een foto van haar Amsterdams ziekenhuisbed schrijft ze; “Ik heb een dubbele operatie gehad aan mijn nek en mijn ruggengraat. Er is een wervelschijf verwijderd en een titanium plaat geplaatst. Ik voel mijn benen nog steeds niet en heb een probleem met mijn rechterhand.”

Ze bericht ook over haar vriend Rustem. Die is weer helemaal in orde en zijn gebit is helemaal hersteld. Hij liep als bij wonder geen breuken op en geen inwendige bloedingen. Hij hield aan de val alleen een hersenschudding over.