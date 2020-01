Stiefvader veroordeeld voor aanranding: “Ik loop gewoon graag naakt rond”

Waregem - Een vijftiger uit Waregem is veroordeeld voor de aanranding en belaging van zijn toenmalige 13-jarige stiefdochter. Het slachtoffer was zo bang dat ze met een schaar onder haar hoofdkussen sliep.

“Want de beklaagde viel te pas en te onpas binnen in haar kamer. Hij was soms zelfs naakt. Ze is heel bang geweest en dat in haar eigen huis”, aldus de advocaat die het slachtoffer en haar ouders vertegenwoordigde.

De man had tien jaar een relatie met de moeder van het tienermeisje. “Hij heeft regelmatig de grens van het fatsoen overschreden naar zijn stiefdochter toe”, aldus de openbare aanklager. “De man liep naakt rond in huis, hij keek naar porno terwijl zijn stiefdochter in de buurt was, ook raakte hij haar aan, zo greep hij haar billen en poep vast en hij vroeg aan het slachtoffer verschillende keren om zijn geslachtsdeel vast te houden.”

Het meisje was het gedrag van haar stiefvader zo beu dat ze wegliep van huis en haar verhaal deed bij een tante. De mama van het meisje verbrak meteen de relatie toen ze van de feiten hoorde. De man beweerde dat hij nooit seksuele bedoelingen had. “Ik had echt niet door dat ik haar bang maakte. Ik loop gewoon graag naakt rond, ik wilde haar zeker niet provoceren. Maar ik heb haar nooit aangeraakt.”

De rechter legde hem een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden op. Aan het slachtoffer en haar ouders moet hij 3.000 euro schadevergoeding betalen.