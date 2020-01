NAVO-baas wijst Iraakse premier op belang trainingsmissie in Irak

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, heeft bij de Iraakse premier Adel Abdel Mahdi het belang benadrukt van de missie van de militaire verdragsorganisatie in Irak. Het Iraakse parlement had eerder de regering gevraagd om de aanwezigheid van buitenlandse troepen in het land stop te zetten. Volgens Stoltenberg verhindert de trainingsmissie dat terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) terugkeert, aldus woordvoerder Piers Cazalet.

Stoltenberg benadrukte ook dat de leden van het bondgenootschap erg geëngageerd zijn in de opleidingsmissie in Irak. Volgens de NAVO-baas is de opleiding van lokale veiligheidsdiensten een instrument van onschatbare waarde om de stabiliteit te herstellen en het internationale terrorisme te bestrijden.

De NAVO had afgelopen weekend de opleiding van Iraakse troepen voorlopig opgeschort. De beslissing kwam er na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. De leider van de Iraanse Quds-brigade werd in de nacht van donderdag op vrijdag gedood bij een Amerikaanse drone-aanval. De NAVO-missie ten gronde wordt wel voortgezet.

Volgens Stoltenberg is de verdragsorganisatie bereid om de opleiding te hernemen, zodra de situatie dat toelaat. De NAVO staat in nauw contact met de Iraakse regering, klonk het ook. Hij benadrukte nog eens dat het bondgenootschap oproept tot terughoudendheid en de-escalatie. Iran moet afzien van verdere provocaties, aldus nog de topman.

Islamitische Staat

Zondag nam het Iraakse parlement een resolutie aan waarin aan de regering werd gevraagd om de aanwezigheid van buitenlandse soldaten in het land stop te zetten. Een deel van die buitenlandse soldaten is ingezet in de internationale coalitie tegen Islamitische Staat. In de tekst die het parlement aannam, wordt ook gesteld dat de Iraakse regering haar vraag om hulp aan de door de VS geleide internationale coalitie tegen de jihadistische terreurgroep IS weer moet intrekken.

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin had eerder op dinsdag al gezegd dat Iran een grote vergissing zou begaan om de coalitie te vragen uit het land te vertrekken. De anti-IS-coalitie (waaraan 80 landen, waaronder België, deelnemen, red.) is volgens Goffin “noodzakelijk” om een heropflakkering van het terroristische geweld te vermijden, zo zei de MR-minister bij Bel RTL. Hij wees er wel op dat de resolutie “geen verplichting” is voor de Iraakse regering. “Het is aan de regering om een beslissing te nemen”, aldus Goffin.