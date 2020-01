Crevits pompt 1 miljoen euro in 7 projecten rond burgerwetenschap

Vlaams minister voor Innovatie Hilde Crevits (CD&V) kent 1 miljoen euro toe aan 7 Citizen Science-projecten. Dat zijn projecten waarbij onderzoekers aan universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen het brede publiek bij hun onderzoeksproces betrekken.

Citizen Science of burgerwetenschap is in trek. Bij Citizen Science is het de bedoeling dat het brede publiek betrokken wordt bij observaties, metingen, datacollectie... om zo het wetenschappelijk onderzoek vooruit te helpen. Denk bijvoorbeeld aan CurieuzeNeuzen, het grootschalige buurtonderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Vorig jaar lanceerde de Vlaamse regering voor de tweede keer een grootschalige oproep voor burgerwetenschapsprojecten. Voor die oproep werden 53 projecten ingediend. Na een evaluatie werden 7 projecten geselecteerd. Elk van die projecten krijgt 150.000 euro.

Een van de geselecteerde projecten is ‘CurieuzeNeuzen duikt onder’, waarbij de Universiteit Antwerpen samen met partners een grootschalige sensibilisatie rond klimaatadaptatie wil opzetten. Een ander project (‘B&Bee’) van de Universiteit Gent (en partners) wil een applicatie ontwikkelen die “automatisch de meest optimale bij-vriendelijke plantenmix bepaalt in tuinen per regio”. En het project ‘Astrosounds’ van de UC Limburg, de KU Leuven en partners wil het brede publiek naar sterren leren luisteren.

Meer informatie over de zeven projecten is terug te vinden op: https://www.ewi-vlaanderen.be/oproep-citizen-science.