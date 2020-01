Vlamingen bellen minder naar de Taaltelefoon

De Taaltelefoon, de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid, heeft vorig jaar op 6.178 taalvragen een persoonlijk antwoord gegeven. Dat zijn er minder dan de 6.739 in 2018. De website lokte wel meer bezoekers.

De Taaltelefoon bestond vorig jaar 20 jaar. Van de 6.178 vragen die in het feestjaar werden gesteld, kwam 30 procent telefonisch en 70 procent via mail. Dat zegt de dienst in zijn nieuwsbrief Taallink.

Veel mensen vonden hun antwoorden zelf op Taaltelefoon.be. Het aantal websitebezoeken steeg met 10 procent tot 4,4 miljoen en het aantal paginaweergaven met 8 procent naar 6,3 miljoen. De pagina met de spellingtests is het populairst: vorig jaar werden er bijna 350.000 spellingtests afgelegd.

Het populairste taaladvies is dat over de juiste schrijfwijze van het voltooid deelwoord van ‘updaten’. Dat is geüpdatet. Ook de adviezen over het gebruik van klemtoontekens op ‘voor’ en over het al dan niet correct zijn van ‘hij wilt’ (neen, niet juist!) worden vaak aangeklikt.