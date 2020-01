Chelsea leent Danny Drinkwater uit aan Aston Villa

Chelsea leent Danny Drinkwater tot het einde van het seizoen uit aan Aston Villa. Dat hebben beide Premier League-clubs dinsdag bekendgemaakt.

De 29-jarige middenvelder speelde de eerste seizoenshelft op huurbasis voor Burnley, waarvoor hij door blessureleed in amper twee wedstrijden aantrad.

Drinkwater is een jeugdproduct van Manchester United. In 2012 stapte hij over naar Leicester City. Met die club werd de drievoudige Engelse international in 2016, als basispion, verrassend kampioen. In de zomer van 2017 verhuisde Drinkwater voor 37 miljoen euro naar Chelsea. Daar kwam hij heel weinig in actie.