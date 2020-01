Unia wint 4 op de 5 rechtszaken

Sinds 2009 heeft Unia in 175 dossiers gerechtelijke stappen ondernomen die hebben geleid tot vonnissen of arresten. Van die rechtszaken heeft het Interfederaal Gelijkekansencentrum er 145, omgerekend zo’n 80 procent, gewonnen. Dat blijkt uit cijfers die Unia vandaag heeft bekendgemaakt in de commissie Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement. “Unia stapt alleen naar de rechter als het niet anders kan”, zegt directeur Els Keytsman.

“In 2019 stapte Unia 18 keer naar de rechter. Daarvan bracht Unia 13 strafzaken voor de correctionele rechtbank. Dat gaat dan over zaken zoals geweld op een homokoppel, regelrecht aanzetten tot haat en geweld via sociale media of geweld van en tegen de politie”, zegt Keytsman. Verder spande Unia vorig jaar 5 burgerrechtelijke zaken aan. “Dat gaat dan over bijvoorbeeld discriminatoire pesterijen op het werk of sollicitanten die niet werden aangenomen vanwege hun leeftijd of handicap.”

Unia ziet een gerechtelijke procedure vooral als een laatste redmiddel. “De rechtbank is voor ons het laatste middel. Als onderhandelen niet kan omdat de feiten te zwaar zijn of omdat onderhandelingen worden geweigerd”, legt Keytsman uit.

Maar het gelijkekansencentrum stapt soms ook naar de rechter “om de rechtspraak vooruit te willen helpen”. Zo wilde Unia in het verleden bijvoorbeeld weten of de rechter de gevolgen van kanker erkent als handicap. “Door sommige zaken aan te kaarten bij justitie hopen we rechtspraak te creëren waarmee ook anderen die in hetzelfde schuitje zitten, geholpen kunnen worden.”