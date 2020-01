Bosbranden in Australië: meer dan 10.000 dromedarissen worden doodgeschoten omdat ze te veel water drinken

Leiders van de Aboriginals in Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, in het zuiden van Australië, hebben jagers opgedragen meer dan 10.000 dromedarissen dood te schieten. De reden: ze drinken te veel water. Dat ligt erg moeilijk nu er al maanden hevig bosbranden zijn in het land. Woensdag beginnen de jagers eraan en zullen ze vanuit een helikopter de dieren doodschieten.

De lokale bevolking heeft er geklaagd omdat de dieren het bewoonde gebied binnendringen op zoek naar water. “We zitten vast in extreem warme en oncomfortabele omstandigheden. En dat komt door de dromedarissen die naar ons komen. Ze lopen hekken omver, wandelen huizen binnen en gaan op zoek naar water in air conditioners”, zei Marita Baker van de lokale gemeenschap aan The Australian.

Volgens de locals worden de dromedarissen ook doodgeschoten omdat ze enorm veel broeikasgassen uitstoten en de groeiende populatie voor problemen in de regio zorgt. Momenteel zouden er zo’n 1,2 miljoen dromedarissen leven in het land.

