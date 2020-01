VS waarschuwen voor mogelijke Iraanse acties tegen handelsschepen

In het kader van de toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran heeft de Amerikaanse regering de handelsschepen op de waterwegen in het Midden-Oosten gewaarschuwd voor mogelijke Iraanse acties. Het gaat over verschillende bedreigingen in de Perzische golf, de Straat van Hormuz en de Indische Oceaan.

De waarschuwing is al sinds maandag van kracht en geldt een hele week lang. Iran had gedreigd met wraak na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door een Amerikaanse aanval in Irak vrijdag.

De Amerikaanse regering volgt de situatie op de voet en wil de vrije handel en de veiligheid van de mensen waarborgen, klinkt het. In de zomer van 2019 waren er in de Straat van Hormuz verschillende aanvallen op olietankers. Ook voor deze aanvallen verdenken de VS Iran.