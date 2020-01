Dit jaar telt dubbel zoveel lange weekends als normaal: zo haal je het meest uit je vakantiedagen

Door een gunstig kalendereffect heeft elke werknemer dit jaar niet twee maar vier keer een verlengd weekend. Wie een beperkt aantal vakantiedagen wil inzetten, kan zelfs twee keer een extra lang weekend boeken. Hoe je dat het meest efficiënt doet? Wij maakten een overzicht.

Nu de kerstvakantie achter ons ligt, zijn de meeste werknemers weer aan de slag. Voor veel mensen meteen ook het signaal om eens de beschikbare vakantiedagen te bekijken.

Het goede nieuws is dat er dit jaar maar liefst vier verlengde weekends zijn. Pasen en Pinksteren zijn natuurlijk elk jaar goed voor een driedaags weekend. Daar komen dit jaar ook het weekend van de Dag van de Arbeid en Kerstmis bij. Zowel 1 mei als 25 december valt in dit schrikkeljaar op een vrijdag. Wie bij een overheidsdienst werkt heeft overigens nog een vijfde lang weekend, omdat Allerzielen (2 november) op een maandag valt.

Meest efficiënte planning

Voor wie zelf kan beslissen over het nemen van brugdagen liggen er twee kansen klaar om een vierdaags weekend te nemen. Hemelvaart valt dit jaar op 21 mei, uiteraard een donderdag. Wie de dag erna een dagje vrij neemt, kan dus vier dagen op rij thuis blijven. De nationale feestdag, 21 juli, is dit jaar een dinsdag. Een dag vakantie nemen op 20 juli bezorgt u midden in de zomer alvast een mini-vakantie.

Wil je nog een stap verder gaan? Zo haal je het meest uit je vakantiedagen: 27 dagen thuis voor de prijs van 10.

Niet helemaal begrepen? Lees hier de redenering achter die efficiënte planning.

Feestdag in weekend

Een aantal feestdagen valt dit jaar ook uitzonderlijk in het weekend: dat is het geval voor Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (zaterdag 15 augustus) en Allerheiligen (zondag 1 november). Ambtenaren die normaal vrij krijgen op 11 juli (Vlaamse feestdag), 15 november (Koningsdag) of tweede kerstdag (26 december) zien ook die feestdag in het weekend vallen.

In sommige bedrijven wordt een alternatief naar voor geschoven, vaak de dag na dat weekend, in sommige andere bedrijven is dat niet zo, maar kunnen de werknemers zelf een extra vrije dag naar keuze nemen.