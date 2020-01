Van vijanden uitschakelen naar presenteren op televisie: nieuwe BBC-presentator is oorlogsveteraan

De Britse openbare omroep BBC pakt zondagavond uit met een gloednieuwe presentator. In het tijdslot waarin gewoonlijk Top Gear wordt uitgezonden, krijgt Steven ‘Twitch’ Cormack zijn kans met een programma over motorfietsen. De 45-jarige Cormack mag dan wel een nieuw tv-gezicht zijn, hij heeft er al 10 jaar opzitten bij de special forces.

Steven ‘Twitch’ Cormack Foto: BBC / GW Productions / Mark Riccioni

In 2016 verliet hij het leger door een reeks verwondingen. Rouwig is Cormack daar niet om. Als lid van de zogeheten Special Boat Service (SBS), onderdeel van de Royal Navy, deed hij dienst in Irak, Afghanistan en Noord-Ierland. In een interview met Radio Times vertelde hij over de gruwelen van de strijd. “Ik ben blij dat het voorbij is. Als je in een positie komt waarin het zijn of jou leven is, dan moet je het doen”, zegt hij. “Maar ik heb meer levens gered dan dat ik heb er gedood.”

Na zijn loopbaan in het Britse leger begon Cormack een werkplaats voor motorfietsen in Dorset, nabij het SBS-hoofdkwartier. Zondag presenteert hij het vooralsnog één aflevering tellende The Speedshop. Daarin zal Cormack met een team experten een motorfiets bouwen voor een geamputeerde veteraan.

De BBC hoopt dat Cormack met zijn staat van dienst en ruige imago zal aanslaan bij de motorliefhebber. Moest het lukken dan is hij al het derde ex-lid van de special forces, na de bij ons ook bekende Bear Grylls en Ant Middleton, die een tv-carrière uitbouwt.