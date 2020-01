Aantal tienermoeders neemt verder af

Het aantal tienermoeders in Vlaanderen zit in dalende lijn. In 2018 bevielen er 726 meisjes onder de 20 jaar. Dat betekent dat 1 op de 87 moeders dat jaar een tiener was. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open VLD) opvroeg bij minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Saeys ondervroeg de minister over de evolutie van het aantal tienermoeders in Vlaanderen. De meest recente cijfers omtrent tienerzwangerschappen dateerden immers al van 2016. De overheid blijkt wel gegevens te hebben over het aantal bevallingen van tienermeisjes, maar niet over het aantal tienerzwangerschappen. Ook over het aantal miskramen en zwangerschapsafbrekingen zijn geen cijfers voorhanden, waardoor het volledig aantal zwangerschappen niet gegeven kan worden.

Het aantal bevallingen toont alvast een dalende trend. In 2015 bevielen 843 meisjes onder de 20 jaar. Een jaar later waren dat er 791. In 2017 daalde het aantal verder naar 742 tieners om in 2018 af te klokken op 726 meisjes jonger dan 20 jaar. Meer dan de helft was 19 jaar. Voor 2019 waren op het moment van de vraagstelling nog geen cijfers beschikbaar.