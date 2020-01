Familiebedrijf wordt verkocht en deelt 10 miljoen euro uit onder werknemer

De 3.200 medewerkers van het Nederlandse sigarenbedrijf Royal Agio mogen samen 10 miljoen euro verdelen. Die premie krijgen ze omdat het bedrijf verkocht is aan het Deense Scandinavian Tobacco Group.

Het geld is afkomstig van de familie Wintermans, die het bedrijf heeft opgericht en die er nu, na vier generaties, afscheid van neemt. Bij Royal Agio - met merken als Mehari’s, Panter, Balmoral en De Huifkar de nummer vier wereldwijd - bedroeg de omzet vorig jaar 133 miljoen euro en de operationele winst 18 miljoen euro. De nieuwe eigenaar wil met de overname wereldwijd marktleider op het gebied van sigaren worden.

“Wij hebben al die jaren de steun gehad van onze medewerkers die zich – soms zelfs van generatie op generatie – 100 procent hebben ingezet voor Agio”, aldus Boris Wintermans, de laatste telg van de familie die ceo was van het bedrijf. “Op deze manier willen we een blijk van waardering geven voor de loyaliteit, de mooie momenten die we met elkaar hebben gedeeld en het wederzijdse respect dat we altijd hebben gevoeld.”

De miljoenen worden verdeeld op basis van het aantal dienstjaren. Hoe hoog de uitgekeerde bedragen precies zijn, wil het bedrijf niet kwijt.