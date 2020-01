Winkeldief uit Riemst zwaait in Houthalense supermarkt met messen naar klanten

Houthalen-Helchteren / Riemst - Een agressieve winkeldief uit Riemst is dinsdag in een supermarkt in Houthalen-Helchteren gearresteerd nadat hij met messen had staan zwaaien naar omstaanders. In afwachting van een beslissing van het parket van Limburg zit de man momenteel in een politiecel. De mensen die met de messentrekkende dief werden geconfronteerd waren danig onder de indruk van de gebeurtenissen.

Dinsdag rond 11 uur wilde de 42-jarige man uit Riemst in een supermarkt in de Vredelaan enkele goederen kopen. Zijn saldo was echter ontoereikend, waarna hij zonder aankopen de supermarkt moest verlaten. Hij stapte naar een tweede winkel verderop in de straat en jatte er enkele koksmessen. Korte tijd later dook hij weer op in de supermarkt en ontvreemdde daar ook enkele producten. Vervolgens haalde hij de messen tevoorschijn en toonde die aan omstaanders.

Niemand raakte gewond, maar de aanwezigen waren wel onder de indruk. Bij het verlaten van de supermarkt vernielde hij de toegangsdeur. De man vluchtte te voet weg, maar ploegen van de politie CARMA konden hem in het centrum van Houthalen aantreffen en in de boeien slaan.