Britten willen dat Big Ben voor het eerst in jaren weer slaat op het exacte moment van de Brexit

In Groot-Brittannië wordt er al lang gediscussieerd over de Brexit. Nu ze er zo ongeveer aan uit zijn, moet er nog beslist worden over een belangrijk detail: Moet de Big Ben, voor het eerst in jaren, opnieuw luiden om het exacte moment van de Brexit aan te geven?

Sinds eerste minister Boris Johnson de verkiezingen in december met een grote meerderheid won, wordt er in Groot-Brittannië gewerkt aan de wetten die van de Brexit werkelijkheid moeten maken. Een groep pro-Brexit parlementsleden heeft een speciale toevoeging ingediend die ervoor zal zorgen dat de Big Ben zal luiden om 23.00 uur op 31 januari. Het moment dat de Brexit officieel begint.

Er werd dinsdag niet gestemd over het voorstel, waardoor hun eerste poging het voorstel erdoor te krijgen mislukt is. Maar er zijn andere opties die de parlementsleden kunnen gebruiken om de Big Ben toch te laten luiden aan het begin van de Brexit.

“Of je nu voor of tegen de Brexit bent, het is sowieso een iconisch moment in de geschiedenis van ons land”, schreef Mark Francois, een van de parlementsleden die het voorstel indiende. “Om dit moment vast te leggen, wil ik, samen met 50 andere parlementsleden, ervoor zorgen dat de Big Ben onze vrijheid inluidt.”

Sinds 2017 werd de bel enkel nog geluid op belangrijke momenten, zoals Nieuwjaar, omdat er renovaties aan de gang zijn in de Elizabeth Tower waar de bel van 13.7 ton hangt.