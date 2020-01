Gemaskerde Axel Witsel speelt weer voor Dortmund: “Standard? Dat is voor mij nog altijd mijn thuis”

Borussia Dortmund kwam dinsdag niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Standard in een oefenwedstrijd in Spanje. Axel Witsel maakte zijn wederoptreden voor de Duitse topclub, met een masker na zijn val over een kinderhekje.

“Alles gaat goed”, zei de Rode Duivel na de match. “Ik ben de eerste 45 minuten goed doorgekomen. Na een maand is het belangrijk voor mij om opnieuw wat ritme op te doen. Voor de eerstvolgende match tegen Augsburg zal ik normaal opnieuw 100 procent fit zijn. Ik voel me goed. Met een beetje geluk resten er nog tien dagen à twee weken. Ik heb gelukkig niet zo erg veel gemist.

“Het wederzien met Standard? De Rouches, dat is voor mij nog altijd mijn thuis. Ze hebben een plaatsje in mijn hart. Het was leuk om iedereen terug te zien. Voor mij was het vooral belangrijk 45 minuten ritme op te doen. Je moet hier niet te veel bezig zijn met resultaten. Belangrijker is de manier waarop we spelen en de fysiek terug op orde stellen. Opnieuw wat minuten opdoen in de benen. De resultaten tellen pas echt opnieuw als de competitie weer start.

“Renaud Emond naar Nantes? Ik was verrast. Het is niet de gewoonte om tijdens de winterstop te vertrekken. Het is misschien wel jammer, maar als Standard beslist om hem te laten gaan is dat met een reden. Het was een belangrijke speler voor hen, die ook erg trefzeker was. De Champions League-match tegen PSG? Het is een grote affiche. PSG is favoriet, maar met ons huidige team hebben we ook veel talent. Ze hebben spelers zoals Mbappé, Icardi en Neymar. Maar ik denk voorlopig nog niet aan die match, belangrijker is eerst de match tegen Augsburg.”

Foto: BELGA

Foto: Photo News

Foto: BELGA