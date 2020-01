Wouter Beke geeft cijfers over retroactieve kinderbijslag vrij na heisa over uitspraak Jambon: "Eén gezin kreeg 91.000 euro"

Wouter Beke (CD&V) zwaaide gisteren in de commissie Welzijn met cijfers over de retroactieve kinderbijslag. Daaruit bleek niet alleen dat slechts één iemand de voorbije vijf jaar 91.309 euro achterstallige kinderbijslag had gekregen, maar ook dat Jan Jambon niet helemaal de waarheid sprak toen hij zei dat sommige asielzoekers een huis kunnen kopen met dat geld. Maar Jambon, die gaf geen krimp.