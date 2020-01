Rechter dreigt Harvey Weinstein op te sluiten nadat hij hem betrapt met zijn smartphone

Tijdens de rechtszaak tegen Harvey Weinstein heeft de rechter gedreigd de man op te sluiten nadat hij hem met zijn smartphone betrapt. Het voorval gebeurde tijdens de selectie van de jury. De advocaten van Weinstein hebben gevraagd het proces van de filmproducer uit te stellen.

“Is dit echt de manier waarop u voor de rest van uw leven achter de tralies wilt verdwijnen? Door te sms’en en een gerechtelijk bevel te schenden?”, vroeg rechter James Burke aan de 67-jarige Weinstein. Waar Burke ook zei dat hij daar best niet kon op antwoorden.

De advocaten van de tegenpartij vroegen de rechter Weinstein wel degelijk op te sluiten omdat volgens hen het risico bestaat dat de man zal beseffen dat het bewijs tegen hem overweldigend is en dat hij zal proberen te ontsnappen. De rechter besloot Weinstein niet op te sluiten, maar waarschuwde hem wel. Een tweede kans zou hij niet krijgen.

Uitstel

De advocaten van Harvey Weinstein hebben dinsdag ook gevraagd het proces van de filmproducer in New York uit te stellen, zeggend dat zijn inverdenkingstelling maandag in Los Angeles voor andere feiten de samenstelling van een onbevooroordeelde jury onmogelijk maakte.

Op de tweede dag van het gemediatiseerde proces voerde advocaat Arthur Aidala aan dat de nieuwe beschuldigingen van seksuele aanranding van twee vrouwen, die de procureur van Los Angeles op de dag van de opening van het proces in New York bekendmaakte, “ontzettend nadelig” waren voor Weinstein. Hij meende dat ze een “kerstcadeau” waren voor de aanklager en dat het in deze omstandigheden onmogelijk was een “onvooringenomen en onpartijdige” jury te selecteren.

Rechter James Burke weigerde in te gaan op het verzoek. Hij antwoordde dat het “vermoeden van onschuld” voor elke beschuldigde gold en dat dit aan de juryleden zou worden uitgelegd.

De preselectie van de juryleden voor dit proces begint dinsdag en kan twee weken duren. Ongeveer 120 potentiële juryleden werden dinsdag verwacht voor een eerste selectie.

In New York staat Weinstein terecht voor de seksuele aanranding van een productieassistente, Mimi Haleyi, in juli 2006 in zijn New Yorkse appartement. Hij wordt ook beschuldigd van de verkrachting van een andere vrouw, die anoniem bleef, in maart 2013 in een hotelkamer in New York.

Maandag werd hij in Los Angeles in verdenking gesteld voor de verkrachting van een vrouw in een hotelkamer in Beverly Hills op 18 februari 2013, en voor seksuele aanranding van een andere vrouw de dag daarna.