Nederlands sigarenbedrijf verdeelt 10 miljoen euro onder personeel

De socialistische vakbond ABVV is tevreden met de beslissing van het Nederlandse sigarenbedrijf Royal Agio Cigars om aan alle werknemers een premie van minimaal 1.000 euro uit te betalen. Er blijft wel onduidelijkheid heersen over de plannen van Scandinavian Tobacco Group (STG), sinds 2 januari officieel de nieuwe eigenaar van onder meer de vestiging in Westerlo. “Er liggen in België en Nederland vier vestigingen op ettelijke kilometers van elkaar. Een samensmelting is dus mogelijk.”

In september werd aangekondigd dat Scandinavian Tobacco Group het Nederlandse Agio zou overnemen. Dat nieuws leidde eind november tot een staking in de vestiging van Oevel, in Westerlo. De 280 werknemers daar waren ongerust over een mogelijke samenvoeging met de vestiging van STG in Lummen. Ze waren ook ontevreden dat de directie niet meer dan 250 euro per werknemer wou geven als “motivatiepremie”.

Op dat vlak gaf de familie Wintermans, 115 jaar eigenaar van het bedrijf, toe. Er wordt 10 miljoen euro onder de wereldwijd 3.200 werknemers verdeeld, op basis van het aantal dienstjaren. Volgens de vakbonden gaat het over minimaal 1.000 euro en kan de premie oplopen tot zes maandlonen.

De ongerustheid over samensmeltingen blijft er echter. “STG heeft al vestigingen in Lummen en ook in Eersel en Duizel, net over de grens met Nederland”, zegt Rudy Molenberghs van de ABVV. “Met de fabriek in Oevel erbij zijn dat vier sites op ettelijke kilometers van elkaar.”

STG heeft aangekondigd dat het zichzelf minstens drie maanden geeft om het volledige productieproces bij Agio onder de loep te nemen. Daarna volgt een beslissing over de toekomstplannen van het bedrijf.