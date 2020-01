Onno van de Stolpe van Galapagos is Trends Manager van het Jaar 2019

Onno van de Stolpe van farmabedrijf Galapagos is door een jury verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2019. Dat heeft organisator Trends dinsdagavond bekendgemaakt in Brussels Expo, in aanwezigheid van premier Sophie Wilmès. De jury, samengesteld uit oud-winnaars, captains of industry, onafhankelijke topspecialisten en redacteurs van Trends, kende de trofee voor de 35ste keer toe aan een bedrijfsleider die met zijn bedrijf een waardevolle bijdrage aan de Vlaamse economie heeft geleverd en hierin een voortrekkersrol heeft gespeeld.