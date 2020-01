De ‘buit’ van een team van amper vier agenten: 122 mensen gearresteerd en kilo’s drugs in beslag genomen

De Cel Gerichte Opsporingen had het druk in 2019. Foto: Politie Gent

Gent - De Cel Gerichte Opsporingen (Cel Go) van de lokale politie heeft het voorbije jaar niet stilgezeten. Naast het arresteren van 122 gezochte personen werden ook kilo’s drugs gevonden.

Het team Cel Go -opmerkelijk: ze bestaat slechts uit vier agenten - heeft als hoofdtaak mensen op te sporen die gezocht worden voor criminele feiten. “Ze worden getraind om een sterk fotografisch geheugen te hebben”, zegt woordvoerder Matto Langeraert. “Zodat ze gezochte personen snel herkennen.” Het team werkt zo op zichzelf, of in dienst van andere politiediensten. Zo sloegen ze 122 mensen in de boeien. Tijdens die acties treffen ze niet enkel de gezochte personen aan. Zo werd er in totaal 59.120 euro in beslag genomen.

Vaak worden er ook verboden wapens en drugs gevonden. Zo werden er in 2019 drie vuurwapens gevonden, tegenover één in 2018. Ook steekwapens worden soms aangetroffen tijdens acties. Zo werden er 4 steekwapens gevonden, een daling in vergelijking met 7 in 2018.

De cocaïnevangst bleek toch ferm gestegen in vergelijking met 2018: van 90 gram naar 1.157 gram. Ook ketamine steeg van 93 gram naar 122 gram.