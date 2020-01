Toch sanctie voor politieruiters die niet door urine wilden stappen

Brussel - Vijf ruiters van de federale politie krijgen toch een sanctie, omdat ze op de nationale feestdag in 2014 niet van hun paard wilden afstappen.

Na het defilé op 21 juli was de koninklijke escorte teruggekeerd naar kazerne in Etterbeek, waar de commandant op de binnenplaats de zowat 100 ruiters het ceremoniële bevel gaf om af te stijgen. Vijf ruiters weigerden. Als ruiters na een lange dag afstijgen, beginnen sommige paarden onbedaarlijk te plassen. Daardoor moeten de ruiters in hun ceremoniële kledij door plassen paardenurine stappen.

Ondertussen werd die procedure aangepast: in november 2014 werd beslist dat ruiters in het vervolg direct naar de stallen mogen rijden. Maar de Raad van State oordeelde dat de vijf terecht een sanctie kregen omdat ze een bevel negeerden. De inspecteurs kregen een waarschuwing, de hoofdinspecteurs een blaam.

“Het is een eindarrest. We kunnen niets anders dan dit aanvaarden”, zegt hun advocaat Peter Crispyn.