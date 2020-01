Puerto Rico kondigt noodtoestand af na krachtige aardbeving

De autoriteiten van Puerto Rico hebben dinsdag de noodtoestand afgekondigd na de aardbeving met een kracht van 6,4 voor de kust van het Caraïbische eiland, dat de schade van de orkanen Irma en Maria in 2017 nog niet te boven is gekomen. Bij de beving vielen minstens één dode en verscheidene gewonden.

De aardbeving, die zich om 4.24 uur plaatselijke tijd voordeed, verraste de inwoners ‘s nachts in hun slaap. Een 73-jarige man kwam in de stad Ponce om het leven toen een muur op hem instortte, meldde de krant El Nuevo Dia. In verscheiden steden werden auto’s verpletterd onder paalwoningen, waren er wegverzakkingen en werden elektrische leidingen beschadigd. Ook een deel van de rotsformatie Punta Ventana, een van de toeristische attracties van het eiland, is ingestort.